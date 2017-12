POL-E: Essen: Polizei sucht Handtaschenräuber

Essen (ots) - 45130 E-Rüttenscheid: Am Montag, 25. Dezember gegen 0:45 Uhr, raubte ein bislang unbekannter Mann die Handtasche einer 28-jährigen Essenerin. Die junge Dame befand sich auf der Klarastraße in Höhe der Bushaltestelle "Cäcilienstraße", als ein 1,75 Meter großer und schlanker Mann sie anrempelte und zeitgleich die Umhängetasche entriss. Der mit einer auffälligen blau-grünen Adidas-Sportjacke bekleidete Mann stürmte daraufhin in Richtung Vöcklinghauser Straße davon. Die Essenerin folgte dem Täter noch einige Zeit, bis sie in an der Odastraße aus den Augen verlor. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Möglicherweise ist einem Anwohner oder einem Passanten ein sportlicher Mann mit blau-grüner Adidas-Sportjacke aufgefallen. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

