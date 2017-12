POL-E: Essen: Aufmerksame Zeugen stellen 39-Jährigen Räuber - Festnahme

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Nach einem Raub auf der Schützenbahn, heute (22.Dezember) gegen 2:20Uhr, nahmen die Beamten der Polizeiwache Mitte einen 39-Jährigen vorläufig fest.

Der Mann ohne festen Wohnsitz lief einer 20-Jährigen vom Hauptbahnhof nach. An der Schützenbahn Ecke Viehofer Straße ergriff der Festgenommene die Essenerin, rang sie zu Boden und entwendete ihr das Mobiltelefon, welches sie in der Hand hielt. Der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Viehofer Platz, konnte jedoch durch Zeugen (beide m/22) , die auf das Geschehen aufmerksamen wurden gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Diese nahm den Mann vorläufig fest. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt./ SaSt

