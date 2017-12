POL-E: Essen: Mann erpresst 22- Jährigen - aufmerksamer Zeuge verhindert womöglich Schlimmeres - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Ein unbekannter Mann erpresst am Abend des 21. Dezembers gegen 21 Uhr den Essener auf der Meerkampstraße. Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte vermutlich Schlimmeres. Der 22- Jährige war auf dem Weg zu seinem Auto, als ihm bereits ein Mann auf der anderen Straßenseite aufgefallen ist. Als er sein Auto öffnete, riss ihn der Unbekannte herum und zeigte ihm einen Gegenstand. Vermutlich handelte es sich dabei um ein Messer. Er wurde aufgefordert alle Taschen zu leeren, falls er dem nicht nachkomme, würde er zustechen. Der Essener gab ihm unverzüglich seine Geldbörse. Ein Nachbar in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses ist durch laute Geräuschen aufmerksam geworden und erkannte glücklicherweise die gefährliche Situation. Er schrie aus dem Fenster, dass er den jungen Mann in Ruhe lassen soll. Das zeigte Wirkung! Der mutmaßliche Erpresser ließ von dem 22-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Farrenbroich. Im gleichen Moment sei ein dunkler VW Golf 4 von dem Parkplatz in entgegengesetzter Richtung (Richtung Zollvereinstraße) gefahren. Ob das Fahrzeug in Zusammenhang mit der Tat steht, kann die Polizei aktuell nicht ausschließen. Der Unbekannte wird beschrieben als 175 cm groß, mit einer stabilen Statur, der zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover unter einer schwarzen Jacke trug. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 31 sucht nun Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter oder zu dem beschrieben Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

