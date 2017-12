POL-E: Essen: Unbekannte überfallen Supermarkt - Mutmaßliche Räuber drohen mit Baseballschläger - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45279 E.-Horst: Am Donnerstagabend, 21. Dezember um 22 Uhr, haben bislang unbekannte Personen eine Mitarbeiterin eines Supermarktes am Von-Ossietzky-Ring bedroht und Geld aus der Kasse geraubt. Kurz vor Ladenschluss betraten drei Männer den Supermarkt. Einer der Männer wollte dann ein Getränk kaufen. Als die 59-jährige Mitarbeiterin dafür die Kasse öffnete, kamen die anderen beiden Männer dazu. Diese bedrohten die Essenerin mit einem Baseballschläger und forderten Geld. Da die Frau dieser Forderung nicht nachkam, griff einer der dazu gekommenen Tatverdächtigen selbst in die Kasse. Als zwei weitere Mitarbeiter in den Kassenbereich kamen, flüchteten zwei Tatverdächtige mit der Beute. Auch der Mann, der das Getränk hatte kaufen wollen, verließ das Geschäft wenig später. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Der erste Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und 160 cm groß. Er hat eine schmale Statur, ein schmales Gesicht und ein arabisches Aussehen. Er trug dunkle Kleidung. Der zweite Tatverdächtige, der den Baseballschläger trug, ist 20 bis 25 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Er hat eine schmale Statur und war dunkel gekleidet. Sein Oberteil hatte eine Kapuze. Auch er hat ein arabisches Aussehen. Der dritte Tatverdächtige ist ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, möglicherweise arabisches Erscheinungsbild und 180 bis 190 cm groß. Er hat eine schmale Statur. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung mit einer Kapuze. Auffällig war ein karierter Schal in den Farben Gelb, Orange und Braun. Diesen hatte er sich über die Nase gezogen. Nun sucht der Ermittler des Kriminalkommissariats 31 Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/ 829-0 entgegen. / AKoe

