POL-E: Essen: Einbrecherduo auf frischer Tat beobachtet - Zwei vorläufige Festnahmen durch die Polizei

Essen (ots) - 45143 E.- Altendorf: In der Nacht zu Freitag (17. November) gegen 00:30 Uhr versuchte das Duo, eine Frau (31) und ein Mann (34), in ein Ladenlokal einzubrechen. Ein 64- jähriger Zeuge beobachtete die Beiden und rief die Polizei. Der aufmerksame Essener sah eine der Personen wie sie "Schmiere" stand, die andere machte sich mit einem Gegenstand an der Eingangstür des Lokals zu schaffen. Bis zum Eintreffen der Polizei ließ der Zeuge das Duo nicht aus den Augen. Als die Polizei eintraf, setzten sich beide Personen schnell auf einen Fenstervorsprung des Ladenlokals. Im Beisein der Beamten versuchte der 34- Jährige noch unbemerkt mit seinem Fuß einen Kuhfuß zur Seite zu schieben und eine Taschenlampe, sowie Arbeitshandschuhe in der Hosentasche verschwinden zu lassen. Alle Vertuschungsversuche nutzten jedoch nichts. Die Polizei nahm beide Personen vorläufig fest. Sie werden heute dem Haftrichter vorgeführt. /JH

