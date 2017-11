POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte betrügen Ehepaar mit Mitleidstour

Essen (ots) - MH.-Altstadt I: Am Montag, 13. November um 10:45 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Männer einen 87-Jährigen und seine 83-jährige Frau mithilfe einer miesen Lüge betrogen. Vor einem Geschäft in der Straße Kohlenkamp sprach ein Unbekannter den 87-Jährigen an. Er erklärte dem Mülheimer, er sei ein alter Bekannter. Nun wolle er dem 87-Jährigen etwas zum Andenken schenken. Gemeinsam mit dem dazugekommenen angeblichen Sohn fuhr man zur Wohnanschrift des Mülheimers. Dort baten die mutmaßlichen Betrüger um Geld für ein Flugticket, um den eigenen kranken Großvater besuchen zu können. Darauf ließ sich das Ehepaar ein. Nachdem sie das Geld übergeben hatten, verschwanden der angebliche alte Bekannte und sein Sohn urplötzlich. Später stellte der 87-Jährige zudem den Verlust seines Portmonees fest.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Der ältere Tatverdächtige ist etwa 170 cm groß und 45 bis 50 Jahre alt. Er hat eine normale Statur und ein mitteleuropäisches Aussehen. Er trug eine schwarze Jacke mit Fellkapuze, eine graue Hose und schwarze Schuhe sowie eine graue Wollmütze. Außerdem hatte er eine dunkelblaue Sporttasche zum Umhängen dabei. Der jüngere zweite Tatverdächtige soll etwa 22 bis 23 Jahre alt sein. Er hat ein südeuropäisches Aussehen und eine korpulente Statur. Er hat kurze dunkle Haare und trägt einen Bart. Auffällig ist, dass der linke Unterarm tätowiert ist. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen T-Shirt, grauer Jeans und schwarzen Schuhen.

Nun sucht der zuständige Ermittler Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter 0201/829-0 entgegen genommen. / AKoe

