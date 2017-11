POL-E: Essen: Wieder vermehrt Anrufe von Trickbetrügern gemeldet - Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit!

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiet: Nach etlichen Anrufen durch Trickbetrügern im Stadtgebiet warnt die Polizei nochmals eindringlich vor den facettenreichen Maschen der Kriminellen. Seit Anfang der Woche haben Unbekannte abermals gezielt Seniorinnen und Senioren angerufen und sich als Polizisten, Mitarbeiter einer Bank oder als Angehöriger ausgegeben. Glücklicherweise reagierten die Betroffenen der letzten Tage genau richtig: Sie riefen die "echte" Polizei an, schilderten die Inhalte ihrer dubiosen Anrufe und gingen auf Fragen nach Kontaktdaten und Vermögenswerten nicht ein. Die Polizei Essen möchte, dass diese Betrüger keine Opfer finden. Deshalb warnt sie: - Vergessen Sie niemals: Trickdiebe sind erfinderisch, wenn sie an Ihre Wertgegenstände kommen wollen! Informieren Sie Seniorinnen und Senioren in Ihrer Familie und besprechen Sie offen die Maschen der Betrüger. (Bei Fragen helfen Ihnen die im Opferschutz besonders geschulten Beamtinnen und Beamten der Polizei gerne!)

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Geld bittet! Die Polizei wird Sie nicht anrufen und nach Ihren Vermögenswerten oder nach Kontodaten fragen!

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner - zum Beispiel ein angeblicher Polizist - um Geld von Ihnen bittet!

- Sind Sie sich unsicher, ob "echte" Polizeibeamte vor Ihnen stehen oder Sie anrufen, ziehen Sie Nachbarn, Familienangehörige oder direkt die Polizei (unter 110) hinzu. Ein Anruf bei der zentralen Vermittlung der Polizei, ob dort zum Beispiel ein "Herr Weber" arbeitet, reicht jedoch nicht aus. Fragen Sie konkret nach einem Einsatz bzw. nach Ermittlungen an Ihrer Adresse. - Wichtiger Hinweis: Die Polizei wird Sie nie mit der Rufnummer "110" anrufen!

- Übergeben Sie Ihr Geld niemals an Ihnen unbekannte Personen!

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben - egal, ob Sie den Betrug erkannt und aufgelegt haben oder schlimmstenfalls sogar Opfer geworden sind. Und: Erstatten Sie Anzeige!/ SaSt

