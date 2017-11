POL-E: Essen: Diebstahl aus Auto - 41-Jähriger vorläufig festgenommen

Essen (ots) - 45356 E.-Bergeborbeck: Am Donnerstagmorgen, 16. November um 6:50 Uhr, ist ein 41-Jähriger im Zusammenhang mit einem Diebstahl aus einem Auto vorläufig festgenommen worden. Der Mann fuhr mit seinem Rad im Bereich Heegstraße/ Alte Bottroper Straße. Dort fiel er den Beamten aufgrund eines Verkehrsverstoßes auf. Er trug eine Aktentasche bei sich, deren Inhalte auf einen anderen Besitzer deuteten. Die Beamten konnten den rechtmäßigen Besitzer kontaktieren. Dieser vermutete seine Aktentasche in seinem am Autokino abgestellten Fahrzeug. Im Anschluss musste er feststellen, dass die Aktentasche sowie elektronische Geräte aus dem Auto gestohlen worden waren. Der mutmaßliche Dieb konnte ebenfalls nicht nachweisen, dass ihm das Fahrrad, auf dem er fuhr, gehörte. Nach seiner Festnahme leistete der Bochumer Widerstand. AKoe

