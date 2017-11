POL-E: Essen: Stein löst sich bei Abrissarbeiten - 24-Jähriger verletzt

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Am Donnerstagmorgen, 16. November um 10:20 Uhr, ist ein 24-Jähriger infolge von Abbrucharbeiten verletzt worden. An diesem Morgen wurden Abrissarbeiten an einer ehemaligen Lagerhalle auf der Theodor-Althoff-Straße durchgeführt. Während dieser Arbeiten löste sich ein faustgroßer Stein einer Stahlbetonkonstruktion. Der Stein fiel auf eine Metallplatte und wurde durch diese weiter katapultiert. Unglücklicherweise schleuderte der Stein in Richtung eines naheliegenden Bürogebäudes. Dort durchbrach er eine Fensterscheibe und die entstandenen Splitter verletzten einen 24-jährigen Mitarbeiter. Nun ermittelt die Essener Polizei mit Blick auf eine fahrlässige Körperverletzung. / AKoe

