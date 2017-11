POL-E: Zahlreiche Verkehrsunfälle in der "Dunklen Jahrenzeit" - Polizei weist auf Gefahren im Straßenverkehr hin

Essen (ots) - Essen/ Mülheim a.d. Ruhr: In der "Dunklen Jahreszeit" kommt es immer wieder zu teilweise schweren Verkehrsunfällen, bei denen Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Viele der Unfälle ereigneten sich in der letzten Zeit im Essener und Mülheimer Stadtgebiet. Dies nimmt die Polizei jetzt zum Anlass, um erneut auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Liebe Autofahrer, nehmt euch morgens, bevor Ihr losfahrt, die Zeit, um die Funktionen in eurem Auto einzustellen. Oft ist es morgens so kalt, dass die Windschutzscheiben beschlagen oder sogar vereisen. Freie Scheiben und ein vollständiges Sichtfeld kann für Fußgänger schnell lebens- und auch für den Fahrer selbst, -überlebenswichtig werden. Werden Einstellungen erst während der Fahrt getätigt, so birgt es immer die Gefahren, dass Sie -wenn auch nur für einen kurzen Moment- abgelenkt und unkonzentriert sind. Und genau diese kurzen Momente entscheiden manchmal über Leben und Tod!

Liebe Fußgänger und Fahrradfahrer, Ihr seid in der "Dunklen Jahreszeit" sehr schlecht zu sehen! Sorgt bitte dafür, dass Autofahrer euch rechtzeitig erkennen. Je mehr Licht und helle Kleidung Ihr an euch tragt, umso deutlicher fallt Ihr anderen Verkehrsteilnehmer auf! Überquert nicht einfach eine Straße, sondern nutzt möglichst Fußgängerampeln und Fußgängerwege. Im Falle eines Unfalls, seid nämlich Ihr diejenigen, die immer "den Kürzeren" ziehen werden. Für Alle gilt: Vorsicht beim Umgang mit Handys und Smartphones und/oder Musik in den Ohren!!! Eine SMS, ein Anruf oder ein Blick in Facebook kann und darf niemals so wichtig wie Eure Gesundheit sein. Beim Bedienen der Geräte seid Ihr zwangsläufig abgelenkt. Sicher habt ihr solches Verhalten auch schon bei anderen Personen beobachtet. Unser "Hören" ist genauso wichtig wie unser "Sehen"! Gerade bei schlechter und dunkler Sicht ist unser Hörsystem besonders wichtig als eine Art "Warnsystem". Kopfhörer setzen dieses System oft außer Funktion, was zu großen Gefahren im Straßenverkehr führen kann. Beobachtet immer den Verkehr, seid aufmerksam und passen Sie auf sich und ihre Liebsten auf! /JH

