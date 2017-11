POL-E: Essen: Ladendetektiv erwischt Diebespaar in der Innenstadt

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Ein Ladendetektiv erwischte Mittwochmittag (15. November) ein Paar bei einem Diebstahl in der Essener Innenstadt.

Gegen 12:45 Uhr waren eine Frau und ein Mann in einem Bekleidungsgeschäft auf der Kettwiger Straße auf Beutezug. Das Duo interessierte sich unter anderem für hochwertige Winterkleidung. Ein aufmerksamer Sicherheitsmann hatte die mutmaßlichen Langfinger bereits im Auge. Die Ware verstauten sie in Einkaufstaschen und wollten das Geschäft verlassen. Als der Detektiv sie auf den Diebstahl ansprach, holte der 25-jährige mit der Faust aus. Er verfehlte den 37 Jahre alten Angestellten. Erst als ein Arbeitskollege (40) ihm zur Hilfe eilte, konnten sie den Mann in Schach halten. Als alarmierte Polizisten an den Tatverdächtigen herantraten, attackierte dieser die Beamten mit Faustschlägen und Fußtritten. Der gezielte Boxhieb eines Polizisten brachte den Aggressor zu Boden. Danach ging es für ihn mit Handschellen in das Polizeigewahrsam. Der vorläufig Festgenommene hatte einen Elektroschocker und Werkzeuge zum Entsichern von Waren dabei. Ware eines weiteren Bekleidungsgeschäfts aus der Innenstadt stellten Polizisten sicher. Ob es sich hierbei ebenfalls um Beute handelte, wird im Moment ermittelt. Die Komplizin (23) ist vor Ort nach Feststellung ihrer Personalien entlassen worden. Der Haupttäter wird dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und räuberischen Diebstahls. / MUe.

