POL-E: Essen: Polizei nimmt mutmaßlichen Autoknacker vorläufig fest

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck-Mitte: Am Samstagabend, 11. November gegen 21:40 Uhr, ist ein 28-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Zusammen mit zwei weiteren Männern soll er sich an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben. Ein Zeuge hatte die Männer dabei beobachtet, wie sie versuchten, an der Halfmannwiese/ Borbecker Straße Autos zu öffnen. Den 28-Jährigen nahmen die Beamten vor Ort vorläufig fest. Zwei weitere Tatverdächtige flohen in Richtung Frintroper Straße. Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige inzwischen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. / AKoe

