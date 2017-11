POL-E: Mülheim an der Ruhr: Einbrecher entkommen mit Tabakwaren - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45476 MH-Styrum: Einbrecher entkamen in der Nacht von Sonntag auf Montag (13. November) in Styrum mit Tabakwaren. Gegen 2:40 Uhr deutete eine Alarmauslösung auf den Einbruch in ein Lotto-Geschäft an der Steinkampstraße hin. Streifenteams machten sich sofort auf den Weg zu dem Einkaufs-Center. Am Geschäft war eine Tür aufgehebelt und über hundert Stangen Zigaretten fehlten. Eine Fahndung war nicht erfolgreich. Die Täter waren bereits über alle Berge verschwunden. Das Einbruchskommissariat sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Hinweise bitte an die Essener Polizei unter 0208/829-0. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell