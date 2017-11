POL-E: Essen: Unbekannter erpresst Bargeld unter Vorhalt eines Revolvers - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45357 E.-Dellwig: In einer Pizzeria am Reuenberg hielt ein unbekannter Mann am Sonntagabend (12. November) gegen 20.30 Uhr einer 25-jährigen Mitarbeiterin einen Revolver vor und erpresste so Bargeld. Die 25-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt alleine in dem Ladenlokal. Ein älterer Mann betrat die Pizzeria und fragte die Mitarbeiterin nach Bargeld. Diese lehnte ab. Daraufhin verließ er zunächst das Lokal. Kurze Zeit später betrat er erneut die Pizzeria und richtete vermutlich einen Revolver auf die Mitarbeiterin, mit der Forderung, ihr Bargeld zu geben. Die junge Frau folgte seiner Anweisung. Der fremde Mann flüchtete mit dem Bargeld in Richtung Hugo-Knippen-Straße. Der Mann wird beschrieben als 35 bis 45 Jahre alt, zirka 180 cm groß, mit einer schlanken Figur, schwarze/braune Haare und einem "eingefallenen Gesicht". Er sprach deutsch. Während der Tat trug er eine dunkle Regenjacke mit aufgesetzter Kapuze und einer blauen Jeanshose. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell