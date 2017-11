POL-E: Essen: Unbekannter löste Radmuttern - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45359 E.-Schönebeck: Zwischen Sonntagabend, 12. November um 19 Uhr, und Montagmorgen, 13. November um 5:30 Uhr, hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte die Radmuttern des Autos einer 35-Jährigen gelöst. Sie hatte ihren weißen Opel Corsa am Sonntagabend in der Straße Pollerbecks Brink abgestellt und entdeckte heute die gelösten Radmuttern. Mit Blick auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt nun das Verkehrskommissariat 4. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, können Hinweise unter 0201/829-0 geben. / AKoe

