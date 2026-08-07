Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen - Zwölf Jahre nach dem Bankraub: Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest - Wer kennt die Komplizen?

Aachen (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall auf die PAX-Bank in Aachen im Jahr 2014 ist den Ermittlungsbehörden ein weiterer entscheidender Fahndungserfolg gelungen. Nach intensiven Ermittlungen konnte Ende Juli 2026 ein weiterer dringend Tatverdächtiger in Spanien festgenommen und inzwischen nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Ermittlungen sind damit jedoch noch nicht abgeschlossen: Mindestens drei weitere Tatbeteiligte sind weiterhin unbekannt.

Am Morgen des 19.11.2014 überfielen mindestens eine Frau und vier weitere mutmaßlich männliche Täter die PAX-Bank am Löhergraben in Aachen. Zunächst wurden Reinigungskräfte im Treppenhaus des Gebäudes überwältigt. Anschließend fingen die Täter insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank am Eingang ab, bedrohten sie mit Schusswaffen und fesselten sie mit Kabelbindern. Unter fortwährendem Waffenvorhalt zwangen sie zwei Beschäftigte, den Tresor zu öffnen. Mit mehr als 400.000 Euro Bargeld flüchteten die Täter. Auf ihrer Flucht entsorgten sie Teile ihrer Kleidung und Tatmittel im Umfeld des Tatortes.

Bereits im Jahr 2017 wurde die damals 33-jährige Lisa D. wegen ihrer Beteiligung an dem Überfall rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Nun konnte am 24.07.2026 der heute 70-jährige spanische Staatsangehörige Alfredo C.O. in Zaragoza (Spanien) aufgrund eines Europäischen Haftbefehls des Amtsgerichts Aachen festgenommen werden. Umfangreiche Ermittlungen - insbesondere DNA-Spuren sowie die enge Zusammenarbeit mit den spanischen Strafverfolgungsbehörden - führten zur Identifizierung des Mannes. Am 07.08.2026 wurde er nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass Alfredo C.O. und Lisa D. zur Tatzeit einer europaweit vernetzten linkspopulistischen beziehungsweise linksextremistischen Szene angehörten. Alfredo C.O. war zudem bereits in Spanien wegen vergleichbarer Straftaten strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Darüber hinaus liegen konkrete Hinweise vor, dass sich die Tätergruppe um Alfredo C.O. und Lisa D. bereits vor dem Überfall im November 2014 mehrfach in Aachen aufgehalten haben, um bewaffnete Raubüberfälle in der Region vorzubereiten und zu begehen.

Im Fokus der Ermittlungen stehen dabei auch drei weitere bislang ungeklärte Banküberfälle:

20.05.2009: Aachener Bank, Filiale Sandkaulstraße

04.07.2012: Aachener Bank, Filiale Sandkaulstraße

08.07.2013: Aachener Bank, Filiale Jakobstraße

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht die Möglichkeit, dass dieselbe Tätergruppierung auch für diese Taten verantwortlich ist.

Die Identität von mindestens drei weiteren Tatbeteiligten des Überfalls auf die PAX-Bank im Jahr 2014 ist weiterhin ungeklärt. Von besonderem Interesse sind deshalb Hinweise zu den Aufenthaltsorten der Tätergruppe vor und nach den Taten sowie mögliche Kontaktpersonen in Aachen und der Städteregion.

Wer kennt den Tatverdächtigen Alfredo C.O. oder erkennt eine der auf den veröffentlichten Fahndungsfotos abgebildeten Personen wieder? Wer kann Angaben zu Aufenthaltsorten, Kontakten oder sonstigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den genannten Banküberfällen machen?

Fotos können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgenden Links einsehen:

https://polizei.nrw/fahndung/212382

https://polizei.nrw/fahndung/212387

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Kriminalwache der Polizei Aachen unter der Telefonnummer 0241/9577-34210 entgegen.

Hinweis an die Medienvertretenden: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Aachen. (jb/ th/ sk)

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