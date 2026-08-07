Polizei Aachen

POL-AC: 13-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in Würselen lebensgefährlich verletzt

Würselen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Krefelder Straße ist am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) ein 13-jähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jährige Autofahrer gegen 15:55 Uhr die Krefelder Straße aus Richtung Alsdorf kommend in Fahrtrichtung Aachen. Unvermittelt und aus bisher ungeklärter Ursache trat der 13-Jährige aus einer Gruppe von Jugendlichen plötzlich auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte der Fahrer aus Würselen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Junge aus Herzogenrath erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Der 23-jährige Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen war im Einsatz. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell