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Polizei Aachen

POL-AC: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stolberg (ots)

Donnerstagnachmittag (23.07.2026) ist es auf der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem ein 12-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Autofahrer gegen 17:30 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Breinig. In Höhe der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße/Atzenach überquerte das 12-jährige Mädchen die Fahrbahn der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Atzenach. Hierbei stieß sie mit dem Auto zusammen.

Das Mädchen wurde schwer verletzt und in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Konrad-Adenauer-Straße zweitweise gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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