Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Unfall in Aachen: Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Krefelder Straße/ Passstraße ist am Dienstagnachmittag (21.07.2026) ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Radfahrer kurz vor 14:30 Uhr die Krefelder Straße stadtauswärts. Zeitgleich wollte ein Mann in seinem Transporter von der Krefelder Straße nach rechts auf die Passstraße abbiegen. Dabei überquerte das Fahrzeug zunächst den Radfahrstreifen, stoppte dort, weil eine Fußgängerin die Fahrbahn überqueren wollte. Der 39-jährige Radfahrer aus Aachen fuhr trotz der roten Ampel für Fahrräder in den Kreuzungsbereich hinein, kollidierte mit dem dort stehenden Fahrzeug und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Mittlerweile befindet er sich allerdings nicht mehr in Lebensgefahr.

Für die Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen hinzugezogen. Das Fahrrad und das beteiligte Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen aufgenommen. (sk)

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