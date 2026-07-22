PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Unfall in Aachen: Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Krefelder Straße/ Passstraße ist am Dienstagnachmittag (21.07.2026) ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Radfahrer kurz vor 14:30 Uhr die Krefelder Straße stadtauswärts. Zeitgleich wollte ein Mann in seinem Transporter von der Krefelder Straße nach rechts auf die Passstraße abbiegen. Dabei überquerte das Fahrzeug zunächst den Radfahrstreifen, stoppte dort, weil eine Fußgängerin die Fahrbahn überqueren wollte. Der 39-jährige Radfahrer aus Aachen fuhr trotz der roten Ampel für Fahrräder in den Kreuzungsbereich hinein, kollidierte mit dem dort stehenden Fahrzeug und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Mittlerweile befindet er sich allerdings nicht mehr in Lebensgefahr.

Für die Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen hinzugezogen. Das Fahrrad und das beteiligte Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 10:57

    POL-AC: E-Scooter-Fahrer in Alsdorf lebensgefährlich verletzt

    Alsdorf (ots) - Bei einem Alleinunfall auf der Prämienstraße ist am Dienstagnachmittag (21.07.26) ein E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 44-jährige Mann gegen 15 Uhr mit seinem E-Scooter die Prämienstraße aus Richtung Alsdorf in Richtung Herzogenrath. Dabei nutzte er den kombinierten Geh- und Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In einer ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 09:31

    POL-AC: Kind bei Verkehrsunfall in Eschweiler schwer verletzt

    Eschweiler (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Röthgen ist am Montagnachmittag (20.07.26) ein Kind verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 43-jährige Frau aus Eschweiler gegen 14:20 Uhr in ihrem Fahrzeug die Eisenbahnstraße. Zeitgleich stieg ein Kind aus einem am Fahrbahnrand abgestellten Transporter aus und lief hinter diesem auf die Straße - offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 15:26

    POL-AC: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Stadt Aachen in der Innenstadt

    Aachen (ots) - Die Polizei Aachen hat am Freitagabend (17.07.2026) gemeinsam mit Mitarbeitenden der Stadtkasse Aachen Kontrollmaßnahmen im Bereich der Innenstadt durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war unter anderem die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität sowie der Straßenkriminalität. Bis in die späten Abendstunden kontrollierten die Einsatzkräfte rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren