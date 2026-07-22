Polizei Aachen

POL-AC: E-Scooter-Fahrer in Alsdorf lebensgefährlich verletzt

Alsdorf (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Prämienstraße ist am Dienstagnachmittag (21.07.26) ein E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 44-jährige Mann gegen 15 Uhr mit seinem E-Scooter die Prämienstraße aus Richtung Alsdorf in Richtung Herzogenrath. Dabei nutzte er den kombinierten Geh- und Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

In einer Absenkung des Weges verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte. Der Mann schlug mit dem Kopf auf und verletzte sich schwer. Er schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Ein Notarzt versorgte den Verletzten vor Ort, ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Weil der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln bestand, wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW wurde hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme wurde die Prämienstraße in Richtung Herzogenrath von der Würselener Straße bis zur Unfallörtlichkeit gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (sk)

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