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Polizei Aachen

POL-AC: Kind bei Verkehrsunfall in Eschweiler schwer verletzt

Eschweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Röthgen ist am Montagnachmittag (20.07.26) ein Kind verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 43-jährige Frau aus Eschweiler gegen 14:20 Uhr in ihrem Fahrzeug die Eisenbahnstraße. Zeitgleich stieg ein Kind aus einem am Fahrbahnrand abgestellten Transporter aus und lief hinter diesem auf die Straße - offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw.

Die Autofahrerin hielt unmittelbar an. Der 6-jährige Junge aus Eschweiler wurde gemeinsam mit seinem Vater, dem Fahrer des Transporters, in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. Dort stellte man eine Knochenfraktur fest.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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