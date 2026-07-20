Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Stadt Aachen in der Innenstadt

Aachen (ots)

Die Polizei Aachen hat am Freitagabend (17.07.2026) gemeinsam mit Mitarbeitenden der Stadtkasse Aachen Kontrollmaßnahmen im Bereich der Innenstadt durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war unter anderem die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität sowie der Straßenkriminalität.

Bis in die späten Abendstunden kontrollierten die Einsatzkräfte rund 25 Fahrzeuge, über 70 Personen sowie zwei Gewerbebetriebe. Die Kontrollen fanden unter anderem im Bereich des Hauptbahnhofs, des Adalbertsteinwegs, des Kaiserplatzes, der Wilhelmstraße und der Jülicher Straße statt.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden zwei Fahrzeuge von den Ordnungsbehörden gepfändet. Bei Verkehrskontrollen stellten die Einsatzkräfte einen Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis fest. Ein weiterer Autofahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Während des Einsatzes ergaben sich Hinwiese auf einen Betäubungsmittel-Handel aus einem Kiosk heraus. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich dieser Verdacht: Die Einsatzkräfte fanden und beschlagnahmten mehr als 30 sogenannte Kokain-Bubbles, einen höheren dreistelligen Geldbetrag sowie zwei Messer. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Die Polizei Aachen setzt solche Kontrollaktionen fort und wird auch künftig lageangepasst ähnliche Einsätze mit Netzwerkpartnern durchführen. Regelmäßige Kontrollen sind ein wichtiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit und dienen der frühzeitigen Erkennung von Straftaten. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken, Straftaten zu verfolgen und ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürge zu sein. (gw)

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