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Polizei Aachen

POL-AC: Unfall in der Joseph-von-Görres-Straße - Zeugen gesucht

Aachen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026) ist es gegen 17:40 Uhr in der Joseph-von-Görres-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad gekommen. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Zur Unfallzeit fuhr ein Fahrradfahrer nach eigenen Angaben die Joseph-von-Görres-Straße in Fahrtrichtung Europaplatz entlang. Vor ihm fuhr ein schwarzes Auto der Marke Audi in gleiche Richtung, das plötzlich nach rechts in die Peliserkerstraße abbog. Trotz des starken Abbremsens konnte der Fahrradfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Beifahrerseite des Autos.

Der Autofahrer stieg aus seinem Auto aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Radfahrers. Nach einem kurzen Gespräch über die Verursacherfrage des Unfalls trennte man sich vor Ort, ohne die Polizei zu verständigen.

Der Fahrradfahrer, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, ging später zur Polizei und gab den Verkehrsunfall zu Protokoll.

Ein Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat nun die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Autofahrer ist bisher unbekannt. Wer kann Angaben zu ihm machen oder hat das Unfallgeschehen beobachtet? Zeugen können sich unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0 melden. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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