PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Vier Verletzte bei Zusammenstoß in Baesweiler

Baesweiler (ots)

Am Mittwochmittag (15.07.2026) ist es gegen 13:55 Uhr auf der Geilenkirchener Straße (zwischen der Goethestraße und dem Ludwig-Erhard-Ring) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden vier Personen, darunter ein Kind schwer verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr eine 40-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw die Geilenkirchener Straße in Richtung Beggendorf entlang. Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin eine 27-jährige Frau und ein 4 Jahre altes Kind. Zur selben Zeit fuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Geilenkirchener Straße in entgegengesetzter Richtung (Richtung Baesweiler) entlang.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden dabei schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr kann bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei NRW war zur Aufnahme der Unfallspuren vor Ort. Die Geilenkirchener Straße musste in diesem Bereich zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 21:35 Uhr gesperrt bleiben.

Ein Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 16:20

    POL-AC: Jugendlicher nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

    Baesweiler (ots) - Am Dienstagnachmittag (14.07.2026) ist ein 16-jähriger Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Goethestraße schwer verletzt worden. Gemäß bisherigen Erkenntnissen stieg der Jugendliche gegen 15:50 Uhr an der Haltestelle Gewerbegebiet IST aus einem Bus aus. Er überquerte vor dem stehenden Bus die Fahrbahn und wurde dort von einem Pkw erfasst, der in Richtung Beggendorf fuhr. Der ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 15:30

    POL-AC: Verkehrsunfall-Flucht in der Pontstraße - Wer hat etwas gesehen?

    Aachen (ots) - Am vergangenen Freitagabend (10.07.2026) ist ein schwarzer Pkw in der Pontstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Gegen 20:00 Uhr am Freitagabend stellte der Fahrzeuginhaber seinen schwarzen Audi nach eigenen Angaben in der Pontstraße in Höhe der Hausnummer ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:35

    POL-AC: Zeugensuche nach Übergriff in Studentenwohnheim - Kriminalpolizei ermittelt

    Aachen (ots) - Nach bisherigen Ermittlungen ist es vor zwei Wochen in einem Studentenwohnheim zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Zudem prüfen die Ermittler den Verdacht eines Raubdelikts. Der unbekannte Tatverdächtige ist seit der Tat flüchtig. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Identität des Tatverdächtigen bisher nicht geklärt werden. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren