Polizei Aachen

POL-AC: Vier Verletzte bei Zusammenstoß in Baesweiler

Baesweiler (ots)

Am Mittwochmittag (15.07.2026) ist es gegen 13:55 Uhr auf der Geilenkirchener Straße (zwischen der Goethestraße und dem Ludwig-Erhard-Ring) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden vier Personen, darunter ein Kind schwer verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr eine 40-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw die Geilenkirchener Straße in Richtung Beggendorf entlang. Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin eine 27-jährige Frau und ein 4 Jahre altes Kind. Zur selben Zeit fuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Geilenkirchener Straße in entgegengesetzter Richtung (Richtung Baesweiler) entlang.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden dabei schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr kann bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei NRW war zur Aufnahme der Unfallspuren vor Ort. Die Geilenkirchener Straße musste in diesem Bereich zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 21:35 Uhr gesperrt bleiben.

Ein Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (kg)

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