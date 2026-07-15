Polizei Aachen

POL-AC: Jugendlicher nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Baesweiler (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.07.2026) ist ein 16-jähriger Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Goethestraße schwer verletzt worden.

Gemäß bisherigen Erkenntnissen stieg der Jugendliche gegen 15:50 Uhr an der Haltestelle Gewerbegebiet IST aus einem Bus aus. Er überquerte vor dem stehenden Bus die Fahrbahn und wurde dort von einem Pkw erfasst, der in Richtung Beggendorf fuhr. Der Jugendliche wurde statistisch schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge soll der Fußgänger die Fahrbahn betreten haben, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Goethestraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen etwa anderthalb Stunden gesperrt. (kg)

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