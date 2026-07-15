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Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall-Flucht in der Pontstraße - Wer hat etwas gesehen?

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitagabend (10.07.2026) ist ein schwarzer Pkw in der Pontstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr am Freitagabend stellte der Fahrzeuginhaber seinen schwarzen Audi nach eigenen Angaben in der Pontstraße in Höhe der Hausnummer 164 am rechten Fahrzeugrand ab.

Als er gegen 23:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, befanden sich auf der linken Fahrzeugseite an mehreren Stellen frische Lackschäden daran, mutmaßlich Spuren eines Verkehrsunfalls. Ein bisher unbekannter Zeuge sagte gegenüber dem Autobesitzer, dass er ein weißes Auto gesehen hätte, das im besagten Zeitraum neben dem beschädigten Fahrzeug gestanden hätte.

Derzeit ist unklar, ob tatsächlich ein weißes Auto für die Schäden am schwarzen Audi verantwortlich ist. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfall-Flucht aufgenommen und bittet mögliche Zeugen (auch den Zeugen, der die Angaben gegenüber des Autobesitzers getätigt hat) sich zu melden. Telefonisch sind die Ermittlerinnen und Ermittler während der Bürozeiten unter 0241-9577 42101 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Aachen alle Hinweise dazu unter 0241-9577 0 entgegen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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