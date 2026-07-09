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Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Unfallflucht gesucht

Herzogenrath (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht im Stadtteil Merkstein sucht die Polizei Aachen Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Fußgängerin am vergangenen Montag (06.07.26) gegen 11:30 Uhr die Geilenkirchener Straße an der Kreuzung Geilenkirchener Straße/August-Schmidt-Platz bei Grünlicht in Richtung Noppenberger Straße überqueren. Während der Überquerung stolperte die 16-Jährige aus Herzogenrath und stürzte auf die Fahrbahn.

Ein Auto, das aus der Noppenberger Straße kommend nach rechts auf die Geilenkirchener Straße abbog, überrollte den Unterarm der gestürzten jungen Frau. Anschließend setzte die Fahrerin oder der Fahrer die Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die leicht verletzte Fußgängerin zu kümmern.

Zu dem Fahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen größeren grauen Pkw handelte. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Da es sich bei der Unfallörtlichkeit um einen stark frequentierten Bereich handelt, bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-42101 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241/9577-0) zu melden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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