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Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Raub in der Innenstadt: Täter fahren Opfer an - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Letzte Woche Dienstag (30.06.2026) ist ein 21-jähriger Mann im Bereich der Kasinostraße Opfer eines schweren Raubes geworden. Während der Flucht der Tatverdächtigen wurde der Geschädigte von einem Fluchtfahrzeug erfasst und leicht verletzt. Zudem wurden mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Aachener gegen 20:55 Uhr im Bereich der Einmündung Kasinostraße/Pfeilstraße von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen. Einer der Täter setzte Pfefferspray ein, der zweite entriss dem Geschädigten den Rucksack mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und trat anschließend mehrfach auf ihn ein.

Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung Pfeilstraße. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und bemerkte dort einen schwarzen Audi mit niederländischem Kennzeichen, der offenbar als Fluchtfahrzeug bereitstand. Einer der Tatverdächtigen stieg in den Audi ein, während der zweite Täter von dem 21-jährigen Opfer am Einsteigen gehindert wurde.

Daraufhin lief der Tatverdächtige weg. Der Geschädigte verfolgte ihn weiter zu Fuß und setzte ihm immer wieder nach. Der Fahrer des Fluchtwagens fuhr den Geschädigten anschließend zweimal gezielt an, sodass der Aachener stürzte. Der flüchtige Täter konnte so weiter in Richtung Jägerstraße flüchten und entkommen. Auf seiner Flucht war er zuvor noch über geparkte Fahrzeuge in der Seilstraße geklettert, die er hierdurch beschädigte.

Der Audi flüchtete über die Kapitelstraße in die Kasinostraße und von dort weiter über die Hackländerstraße in die Vereinsstraße. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass mindestens vier Personen an der Tat beteiligt waren. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat, zur Flucht oder zu dem schwarzen Audi mit niederländischem Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241 9577-31501 zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Kriminalwache unter 0241 9577-34210 erreichbar. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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