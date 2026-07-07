Polizei Aachen

POL-AC: Brand in Mehrfamilienhaus - Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung

Stolberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (06.07.2026) ist es um 05:20 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kleefeldstraße gekommen. Das Gebäude mit insgesamt 37 gemeldeten Bewohnerinnen und Bewohnern wurden schnell evakuiert. Der Brand, der im Erdgeschoss ausgebrochen war, konnte gelöscht werden.

Ein 66-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 58-jähriger Mann erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Beide sind Bewohner des Hauses. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich gegen einen Bewohner des Hauses der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund eines positiven Atemalkoholtests und eines positiven Drogenvortests wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend brachte man den 37-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, ins Polizeigewahrsam.

Der Brandort wurde für die Spurensicherung beschlagnahmt. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie dauern derzeit noch an. (sk)

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