Polizei Aachen

POL-AC: Zweiradversteigerung am 17.07.2026 bei der Polizei Aachen

Aachen (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026 findet wieder eine Versteigerung von Zweirädern auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Aachen an der Trierer Straße 501 statt.

Versteigert werden unter anderem Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter und Kleinkrafträder sowie weitere Gegenstände, wie beispielsweise Werkzeug.

Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter etc. können ab 9 Uhr besichtigt werden. Die eigentliche Versteigerung beginnt dann um 09:30 Uhr. Krafträder werden ab ca. 11:30 Uhr versteigert - eine halbe Stunde vorher können diese besichtigt werden.

Abgegeben werden alle Fahrzeuge und Gegenstände "gekauft wie gesehen". Es wird nur Barzahlung akzeptiert. Der Versteigerungsort ist vor dem Lieferanteneingang, der sich an der Trierer Straße befindet.

Bitte unbedingt beachten: Es gibt keine Parkmöglichkeiten auf dem Gelände des Präsidiums. Bringen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit. Die ersteigerten Fahrzeuge müssen sofort nach der Versteigerung mitgenommen werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (kg)

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