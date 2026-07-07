Polizei Aachen

POL-AC: PoliTour 2026: Neuer Termin steht fest - Anmeldungen ab sofort wieder möglich

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Nachdem die ursprünglich für Ende Juni geplante PoliTour der Polizei Aachen aufgrund der hohen Temperaturen abgesagt werden musste (Siehe auch unsere Einladung vom 12.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6292952), steht nun der Nachholtermin fest: Die begleitete Motorradtour wird am Samstag, 5. September 2026, stattfinden.

Die rund 120 Kilometer lange Tour durch die StädteRegion Aachen und die Eifel verbindet gemeinsames Motorradfahren mit Informationen rund um sicheres Fahren. Unterwegs vermitteln Expertinnen und Experten der Polizei praxisnahe Tipps zur Verkehrssicherheit und stehen für den Austausch mit den Teilnehmenden zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Plätze jedoch begrenzt. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Teilnehmenden per Losverfahren ausgewählt.

Interessierte können sich ab sofort per E-Mail unter politourac.aachen@polizei.nrw.de anmelden. Bitte geben Sie dabei Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr Alter, Ihre E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer, das Jahr des Fahrerlaubniserwerbs sowie den Hubraum des genutzten Motorrads an. Die Motorradfahrerinnen und -fahrer, die sich bereits für den ursprünglichen Termin angemeldet hatten, werden von uns kontaktiert.

Die Polizei Aachen freut sich auf eine erlebnisreiche PoliTour 2026 am 5. September! (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell