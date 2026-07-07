Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 11-jähriges Mädchen aus Eschweiler ist wieder da

StädteRegion Aachen/ Eschweiler/ Düren (ots)

Das vermisste Mädchen aus Eschweiler ist wieder da. Es wurde in der vergangenen Nacht im Bereich des Dürener Stadtcenters wohlbehalten angetroffen.

Seit Montag (06.07.26) hatte die Polizei Aachen öffentlich nach dem 11-jährigen Mädchen gesucht. (Siehe auch unsere Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6308955)

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe und Hinweise. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (sk)

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