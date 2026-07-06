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Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall am Bastinsweiher - Täter flüchtig

Stolberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.07.2026) ist ein 39-jähriger Mann aus Stolberg von bislang unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 39-Jährige gegen 04:10 Uhr in der Grünanlage "Am Bastinsweiher" zu Fuß unterwegs, als ihn vier Männer überfielen. Die Täter schlugen auf ihn ein und raubten ihm mehrere Wertgegenstände. Der Stolberger wurde hierbei leicht verletzt.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigten bislang nicht ergriffen werden, sodass die Kriminalpolizei jetzt nach Zeugen sucht. Wer die Tat, die Flucht der Männer oder verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Stolberg unter der Telefonnummer 0241 9577-33301 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Zeugen die Kriminalwache unter 0241 9577-34210. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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