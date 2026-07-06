PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Raub in Baesweiler - Polizei sucht Zeugen

Baesweiler (ots)

Nach einem schweren Raub am Sonntagabend vor zwei Wochen (21.06.2026) auf dem Carl-Alexander-Platz bittet die Polizei Aachen um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Mitarbeitende eines Flohmarkt-Unternehmens gegen 19:15 Uhr auf dem Parkplatz unterwegs, als mehrere bislang unbekannte Täter an die 60-jährige Frau und den 59-jährigen Mann herantraten. Sie setzten Reizgas ein und entwendeten einen mitgeführten Geldkoffer. Anschließend flüchteten die Täter. Suchmaßnahmen - auch mithilfe eines Polizeihubschraubers - verliefen ergebnislos. Der Mann und die Frau wurden leicht verletzt.

Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat oder die Flucht der vermutlich vier Täter an jenem Sonntagabend vor zwei Wochen beobachtet? Wer hat im Bereich des Carl-Alexander-Platzes kurz nach der Tat ein helles Fluchtfahrzeug wahrgenommen, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann sonstige Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241-9577 31501 (während der Bürozeiten) oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 bei der Polizei Aachen zu melden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 10:50

    POL-AC: E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall in Würselen schwer verletzt

    Würselen (ots) - Am Samstagnachmittag (04.07.2026) ist es auf der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 41-Jährige kurz nach 13:30 Uhr mit seinem E-Scooter den Gehweg in Fahrtrichtung Lindenplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:57

    POL-AC: Versuchter Raub mit Schusswaffe - Frau wird leicht verletzt

    Aachen/Laurensberg (ots) - Gestern Vormittag (02.07.2026) ist es auf einem Feldweg im Bereich der Orsbacher Straße zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 38-jährige Geschädigte gegen 11:10 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg im Bereich der Orsbacher Straße unterwegs, als zwei bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren