Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Raub in Baesweiler - Polizei sucht Zeugen

Baesweiler (ots)

Nach einem schweren Raub am Sonntagabend vor zwei Wochen (21.06.2026) auf dem Carl-Alexander-Platz bittet die Polizei Aachen um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Mitarbeitende eines Flohmarkt-Unternehmens gegen 19:15 Uhr auf dem Parkplatz unterwegs, als mehrere bislang unbekannte Täter an die 60-jährige Frau und den 59-jährigen Mann herantraten. Sie setzten Reizgas ein und entwendeten einen mitgeführten Geldkoffer. Anschließend flüchteten die Täter. Suchmaßnahmen - auch mithilfe eines Polizeihubschraubers - verliefen ergebnislos. Der Mann und die Frau wurden leicht verletzt.

Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat oder die Flucht der vermutlich vier Täter an jenem Sonntagabend vor zwei Wochen beobachtet? Wer hat im Bereich des Carl-Alexander-Platzes kurz nach der Tat ein helles Fluchtfahrzeug wahrgenommen, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann sonstige Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241-9577 31501 (während der Bürozeiten) oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 bei der Polizei Aachen zu melden. (sk)

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