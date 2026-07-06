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Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 11-jähriges Mädchen aus Eschweiler vermisst - Polizei bittet um Hinweise

StädteRegion Aachen/ Eschweiler (ots)

Die Polizei Aachen sucht momentan nach einem 11-jährigen Mädchen. Maria S. wird seit Samstag (04.07.26) vermisst. Die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt war das Mädchen am Samstagabend gegen 23:00 Uhr in ihrer Wohngruppe im Kinderheim St. Josef an der Hehlrather Straße von einem Betreuer gesehen worden. Am Sonntag (05.07.26) wurde die Vermisste, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes älter als 11 Jahre wirkt, noch im Bereich des Dürener Stadtcenters gesehen. Danach verlor sich ihre Spur. Sie hat Kontakte nach Köln und Hennef, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich dort oder im näheren Umfeld aufhält.

Ein Foto des Mädchens finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/208855

Maria ist etwa 1,70 bis 1,75 m groß und schlank. Sie hat lange, schwarze, glatte Haare, braune Augen und ist stark geschminkt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241-9577 34290 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter 0241-9577 34210 entgegen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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