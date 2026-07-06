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Polizei Aachen

POL-AC: E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall in Würselen schwer verletzt

Würselen (ots)

Am Samstagnachmittag (04.07.2026) ist es auf der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 41-Jährige kurz nach 13:30 Uhr mit seinem E-Scooter den Gehweg in Fahrtrichtung Lindenplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Garagenmauer und stieß anschließend mit dem Kopf gegen eine Mauerkante.

Da eine lebensgefährliche Verletzung zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Maßnahmen eingeleitet. Nach der ersten medizinischen Untersuchung im Krankenhaus konnte eine Lebensgefahr allerdings ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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