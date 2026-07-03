Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub mit Schusswaffe - Frau wird leicht verletzt

Aachen/Laurensberg (ots)

Gestern Vormittag (02.07.2026) ist es auf einem Feldweg im Bereich der Orsbacher Straße zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 38-jährige Geschädigte gegen 11:10 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg im Bereich der Orsbacher Straße unterwegs, als zwei bislang unbekannte Personen sie überfielen. Die Täter hatten sich ihr zuvor mit einem Kleinkraftrad genähert. Der Sozius stieg vom Fahrzeug ab, verlangte nach Bargeld und bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe. Als sie sich wehrte, löste sich ein Schuss aus der Waffe.

Der Täter setzte sich daraufhin wieder hinten auf das Fahrzeug und flüchtete mit seinem Komplizen. Kurze Zeit später drehte das Duo jedoch wieder und setzte zu einem erneuten Versuch an. Wieder stieg der Sozius vom Roller ab und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau wehrte sich erneut und versuchte ihn zu treten. Daraufhin flüchteten beide Täter ohne Beute mit dem Kleinkraftrad über die Orsbacher Straße in Richtung Orsbach.

Einsatzkräfte der Polizei Aachen nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Durch das Knallgeräusch der Schussabgabe wurde die 38-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei der Waffe um eine echte Schusswaffe handelt, wird derzeit ermittelt.

Der Mann mit der Schusswaffe (Sozius) wird wie folgt beschrieben:

- dunkler Helm - dunkle Kleidung - dunkles Cape mit rotem Schal/Tuch - unter 20 Jahre alt - englischsprachig

Der zweite Mann (Fahrer) wird wie folgt beschrieben:

- dunkler Helm - dunkle Kleidung - unter 20 Jahre

Bei dem Kleinkraftrad soll es sich um einen Motorroller in den Farben Blau/Lila gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Aachen ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die Tat, die Flucht der Männer oder verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht hat, wird gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577-31501 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Zeugen die Kriminalwache unter 0241 9577-34210. (gw)

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