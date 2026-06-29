PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Rote Ampel missachtet: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Aachen (ots)

Am Samstagnachmittag (27.06.2026) ist es an der Kreuzung Krefelder Straße/Strangenhäuschen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Unfall wurde eine Autofahrerin verletzt sowie drei PKW und ein Verkehrszeichen beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 61-jährige Autofahrerin gegen 15:00 Uhr mit ihrem PKW auf der Krefelder Straße in Richtung Würselen unterwegs. Ein 70-jähriger Autofahrer wartete zu dieser Zeit in seinem Auto an der roten Ampel auf der Autobahnabfahrt der A4 aus Richtung Niederlande. Ein 72-jähriger PKW-Fahrer wartete ebenfalls bei roter Ampel auf der gegenüberliegenden Kreuzungsseite (Strangenhäuschen).

Laut Zeugenaussagen setzte der 70-Jährige seine Fahrt bei Grün fort und fuhr in den Kreuzungsbereich in Richtung Strangenhäuschen ein. Im selben Moment fuhr die 61-Jährige trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein, missachtete die Vorfahrt des 70-Jährigen und erfasste sein Auto. Durch die Kollision wurde das Auto des Mannes um 360 Grad gedreht, gegen das Auto des 72-Jährigen und gegen ein Verkehrszeichen geschoben.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Krefelder Straße zweitweise eingeschränkt befahrbar. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 14:00

    POL-AC: Polizeieinsatz im Hangeweiher nach sexueller Belästigung

    Aachen (ots) - Am vergangenen Donnerstag (25.06.2026) hat es einen Polizeieinsatz im Freibad Hangeweiher gegeben. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen einer sexuellen Belästigung aufgenommen. Gegen 16:30 Uhr waren Einsatzkräfte der Polizei Aachen zum Freibad Hangeweiher, das zu dieser Zeit stark besucht war, gerufen worden. Laut aktuellem Kenntnisstand ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 11:17

    POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug: Wer kennt diesen Mann?

    StädteRegion Aachen (ots) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Computerbetrugs und Fälschung beweiserheblicher Daten (§§ 263 a Abs. 1, 269 Abs. 1, 52, 53 StGB) sucht die Polizei Aachen nach einem tatverdächtigen Mann. Dem bisher unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen Ende 2024 mittels eines entwendeten Personalausweises mehrere Verträge, unter ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 11:10

    POL-AC: Unter Alkoholeinfluss: Autofahrerin kollidiert mit PKW

    Herzogenrath (ots) - Samstagabend (27.06.2026) ist eine 47-jährige Autofahrerin im Verlauf der Roermonderstraße mit einem geparkten PKW zusammengestoßen. Die Frau war erheblich alkoholisiert und wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 47-Jährige gegen 23:55 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Roermonderstraße in Richtung Aachen unterwegs. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren