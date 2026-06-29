Polizei Aachen

POL-AC: Rote Ampel missachtet: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Aachen (ots)

Am Samstagnachmittag (27.06.2026) ist es an der Kreuzung Krefelder Straße/Strangenhäuschen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Unfall wurde eine Autofahrerin verletzt sowie drei PKW und ein Verkehrszeichen beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 61-jährige Autofahrerin gegen 15:00 Uhr mit ihrem PKW auf der Krefelder Straße in Richtung Würselen unterwegs. Ein 70-jähriger Autofahrer wartete zu dieser Zeit in seinem Auto an der roten Ampel auf der Autobahnabfahrt der A4 aus Richtung Niederlande. Ein 72-jähriger PKW-Fahrer wartete ebenfalls bei roter Ampel auf der gegenüberliegenden Kreuzungsseite (Strangenhäuschen).

Laut Zeugenaussagen setzte der 70-Jährige seine Fahrt bei Grün fort und fuhr in den Kreuzungsbereich in Richtung Strangenhäuschen ein. Im selben Moment fuhr die 61-Jährige trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein, missachtete die Vorfahrt des 70-Jährigen und erfasste sein Auto. Durch die Kollision wurde das Auto des Mannes um 360 Grad gedreht, gegen das Auto des 72-Jährigen und gegen ein Verkehrszeichen geschoben.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Krefelder Straße zweitweise eingeschränkt befahrbar. (gw)

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