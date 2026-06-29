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Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz im Hangeweiher nach sexueller Belästigung

Aachen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (25.06.2026) hat es einen Polizeieinsatz im Freibad Hangeweiher gegeben. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen einer sexuellen Belästigung aufgenommen.

Gegen 16:30 Uhr waren Einsatzkräfte der Polizei Aachen zum Freibad Hangeweiher, das zu dieser Zeit stark besucht war, gerufen worden. Laut aktuellem Kenntnisstand ist eine Jugendliche im Schwimmbecken von mindestens einer unbekannten Person unsittlich berührt worden.

Laut Zeugenaussagen kommen drei Minderjährige und ein Heranwachsender aus Belgien als mögliche Tatverdächtige in Betracht. Die Personalien der vier Personen wurden festgestellt. Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung gegen sie aufgenommen.

In sozialen Medien kursiert ein Video, in dem von einer Vergewaltigung an der Örtlichkeit gesprochen wird. Zu einer Vergewaltigung in der vergangenen Woche im Freibad Hangeweiher liegen der Polizei Aachen zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen vor. (kg/gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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