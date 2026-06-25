Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Würselen/Alsdorf (ots)

Gestern Nachmittag (24.06.2026) ist es an der Einmündung Neusener Straße/Am Siefengraben zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Mann aus Alsdorf mit seinem PKW gegen 15:00 Uhr die Straße "Am Siefengraben" aus Richtung Broicher Siedlung kommend. An der Einmündung bog er nach links auf die Neusener Straße in Fahrtrichtung Alsdorf ab. Hierbei kollidierte er mit einem 23-jährigen Motorradfahrer, der die Neusener Straße in Richtung Linden-Neusen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 23-jährige Mann aus Würselen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Die Polizei Aachen lobt das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer, die umgehend Erste Hilfe leisteten und sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten kümmerten. Da auch Ersthelfer Zeugen sind und Angaben zum Sachverhalt machen können bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen diese nun sich telefonisch unter 0241 9577 42101 zu melden. (gw)

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