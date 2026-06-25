PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Würselen/Alsdorf (ots)

Gestern Nachmittag (24.06.2026) ist es an der Einmündung Neusener Straße/Am Siefengraben zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Mann aus Alsdorf mit seinem PKW gegen 15:00 Uhr die Straße "Am Siefengraben" aus Richtung Broicher Siedlung kommend. An der Einmündung bog er nach links auf die Neusener Straße in Fahrtrichtung Alsdorf ab. Hierbei kollidierte er mit einem 23-jährigen Motorradfahrer, der die Neusener Straße in Richtung Linden-Neusen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 23-jährige Mann aus Würselen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Die Polizei Aachen lobt das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer, die umgehend Erste Hilfe leisteten und sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten kümmerten. Da auch Ersthelfer Zeugen sind und Angaben zum Sachverhalt machen können bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen diese nun sich telefonisch unter 0241 9577 42101 zu melden. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 13:26

    POL-AC: PoliTour aufgrund hoher Temperaturen verschoben

    StädteRegion Aachen/Eifel (ots) - Aufgrund der hohen Temperaturen, die für das kommende Wochenende u.a. für die StädteRegion Aachen angekündigt sind, wird die PoliTour der Polizei Aachen vorerst abgesagt. Die begleitete Motorradtour war ursprünglich für kommenden Samstag, den 27. Juni 2026 geplant (Siehe unsere Einladung vom 12.06.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6292952). Derzeit wird ein neuer ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:16

    POL-AC: Tödlicher Verkehrsunfall in der Eifel

    Monschau (ots) - Gestern Morgen (21.06.2026) ist es auf der Eupener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 34-jähriger Mann aus Monschau tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 34-Jährige gegen 07:20 Uhr mit seinem PKW die Eupener Straße in Fahrtrichtung Monschau. Im Kurven- und Einmündungsbereich Eupener Straße/Steindrich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren