Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl gestellt

Aachen (ots)

Am Montagabend (15.06.2026) ist ein 37-jähriger Mann nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Krefelder Straße vorläufig festgenommen worden.

Dem Mitarbeiter eines Supermarktes war gegen 19:15 Uhr im Lager ein Mann aufgefallen, der beim Erblicken des Mitarbeiters fluchtartig das Gebäude verließ. Der Mitarbeiter verfolgte den Mann bis zur Bushaltestelle "Alter Tivoli", als sich der 37-Jährige umdrehte und den 34-jährigen Mitarbeiter mit einem metallischen Gegenstand bedrohte und anschließend seine Flucht fortsetzte. Trotz dieser Drohung folgte der Mitarbeiter dem Tatverdächtigen - allerdings mit größerem Abstand.

Der Mann führte dadurch die alarmierten Polizisten an den Tatverdächtigen heran, die ihn in der Passstraße antrafen. Die Beamten nahmen den 37-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seiner Taschen fanden sie insgesamt acht entwendete Flaschen Spirituosen des Supermarktes. Es stellte sich außerdem heraus, dass es sich bei dem metallischen Gegenstand um einen Nagelknipser handelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Verletzt wurde niemand. (kg)

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