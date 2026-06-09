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Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen warnt vor Betrugsmasche: Unbekannter gibt sich als Physiotherapeut aus

Aachen (ots)

Die Polizei Aachen warnt vor einer Betrugsmasche, bei der ein bislang unbekannter Mann gezielt die Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit ihrer Opfer ausnutzen.

Am Dienstagmittag (02.06.2026) wurde eine 55-jährige Frau am Rehmplatz von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann gab sich als Physiotherapeut aus und bot der Frau, die offenbar eine Verletzung am Fuß hatte, seine Hilfe an. Im Verlauf des Gesprächs überredete er die Frau, ihren Goldschmuck abzulegen. Unter dem Vorwand einer religiösen Segnung und eines Gebetsrituals nahm er die Wertgegenstände an sich und entfernte sich anschließend mit der Beute. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der Mann soll mit einer Frau und einem Kinderwagen unterwegs gewesen sein. Er soll 40-45 Jahre alt, etwa 1,75 m groß und kräftig gebaut sein (mit Bauchansatz). Er hat eine Glatze und einen dunkelbraunen Vollbart. Zur Tatzeit trug er einen beigefarbenen Trainingsanzug.

Die Polizei Aachen rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen unbekannte Personen ungefragt Hilfe anbieten und dabei ein besonderes Vertrauensverhältnis aufbauen wollen.

Übergeben Sie niemals Schmuck, Geld oder andere Wertgegenstände an Fremde - auch nicht vorübergehend.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu spontanen Entscheidungen bewegen.

Beenden Sie Gespräche, die Ihnen merkwürdig erscheinen, konsequent und entfernen Sie sich.

Informieren Sie Angehörige, Freunde, Bekannte und insbesondere ältere Menschen über diese Masche.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei Aachen zu melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 33201 oder unter 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). Im Notfall kontaktieren Sie bitte jederzeit die Leitstelle unter der Notrufnummer 110. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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