Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Koblenz bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 12-Jährigen

StädteRegion Aachen/Remagen (ots)

Seit Samstag, den 13.09.2025, wird die 12-jährige Hailey Sue M. aus Remagen vermisst.

Hailey Sue wurde zuletzt am genannten Tag im Bereich Bahnhof / McDonalds in Remagen gesehen. Es liegen Hinweise vor, dass sie möglicherweise in Richtung Bonn (Pützchens Markt) reisen wollte. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sie sich in NRW und ggf. in der StädteRegion Aachen aufhalten könnte.

Zur zuletzt getragenen Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Sie ist ca. 160 cm groß und hat lange schwarze Haare.

Hinweise auf eine Straftat liegen momentan nicht vor.

Ein Foto des Mädchens ist hier einsehbar: https://s.rlp.de/tYThO5R

Personen, die Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642 9382-0 oder der Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651 801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

