Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Suche nach vermisster 13-Jähriger

Würselen (ots)

Seit gestern Nachmittag (24.11.2024) sucht die Polizei Aachen nach einem 13-jährigen Mädchen aus Würselen und bittet nun die Bevölkerung um Unterstützung.

Lena K. war am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr aus der elterlichen Wohnung in der Kaisersruher Straße verschwunden. Umgehend eingeleitete Suchmaßnahmen mithilfe eines Mantrailer-Hundes, sowie eines Polizeihubschraubers verliefen am Sonntag negativ.

Ein Handy hat die Vermisste nach derzeitigen Informationen nicht bei sich. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine graue Jogginghose, ein gelbes Oberteil und eine Strickjacke. Lena ist etwa 1,70 m groß, schlank und hat braunes, schulterlanges Haar.

Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/152177.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Lena machen können oder sie gesehen haben, werden gebeten sich während der Bürozeiten bei der Vermisstenstelle der Polizei Aachen unter 0241-9577 34291 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache in dem Zusammenhang unter 0241-9577 34210. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell