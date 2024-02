Polizei Aachen

POL-AC: 41-Jähriger aus Eschweiler vermisst

Eschweiler (ots)

Die Polizei Aachen bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem 41-jährigen Dirk Englert. Herr Englert entfernte sich am heutigen Morgen aus dem "Odilienhaus" in der Odilienstraße in Eschweiler und wird seither vermisst. Die Polizei sucht mit einem Mantrailer-Hund und einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Er wird beschrieben als 150 bis 155 cm groß, kurze braune Haare, ca. 90 kg schwer, bekleidet mit einer blauen Jacke, einer hellgrauen Hose und lila- oder rotfarbenen Schuhen. Hinweise werden an die Aachener Polizei unter der Nummer 0241/9577-10222 erbeten.

Das Bild kann zum Zwecke der Fahndung rechtefrei genutzt werden. (am)

