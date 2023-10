Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Samstag, 30.09.2023, verließ der 23-jährige Lutete-Masivi Nkituyisila am späten Vormittag seine Wohnanschrift in Aachen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kehrte er nicht nach Hause zurück. Herr Nkituyisila ist geistig behindert und nur eingeschränkt orientiert. Bisherige durchgeführte Ermittlungen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort verliefen negativ. Es ist möglich, dass er sich im Verlauf des 30.09.2023 mit dem Zug nach Leverkusen begeben hat und sich nun im dortigen Stadtgebiet aufhält. Ein Aufenthaltsort im Stadtgebiet Aachen ist ebenfalls möglich.

Personenbeschreibung:

- 23 Jahre alt - ca. 180 cm - afrikanischer Phänotyp - blaue Jeans-Hose - schwarzer Pullover - Turnschuhe der Marke Puma - führt eine graue Tasche der Marke Nike mit sich.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung im Rahmen der Vermisstensuche. Hinweise werden unter der Rufnummer 0241-9577-0 bzw. -34210 (Kriminalwache) entgegengenommen.

Ein Lichtbild der Person ist beigefügt.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell