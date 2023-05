Polizei Aachen

POL-AC: Versammlungen am 14.05.2023

Aachen (ots)

Anlässlich der Verleihung des diesjährigen Karlspreises sind bisher sechs Versammlungen angezeigt worden, die am Sonntag im Zeitraum zwischen 10 und 17 Uhr stattfinden werden.

Auf dem Theaterplatz veranstaltet der Verein "Brücke Freundschaft zwischen Russland und Deutschland" eine Mahnwache zum Thema "Frieden. Kundgebung anlässlich der Karlspreisverleihung." Laut Schätzungen werden dort etwa 100 Personen teilnehmen.

Auf dem Münsterplatz wird eine Kundgebung zum Thema "Solidarität mit der Ukraine" mit circa 40 Personen stattfinden. Diese wird von Volt NRW veranstaltet.

Ein Demonstrationszug zum Thema "Einheit und Frieden in Europa" vom Bündnis für Einheit und Frieden in Europa wird am Kurpark mit einer Kundgebung starten. Anschließend wird ein Demonstrationszug mit voraussichtlich circa 500 Teilnehmer*innen über die Monheimsallee, die Heinrichsallee und die Theaterstraße zum Elisenbrunnen ziehen.

Eine weitere Versammlung findet als Kundgebung zum Thema "Frieden in Europa ist nur mit und nicht gegen Russland möglich" statt. Angezeigt wurde diese Versammlung, an der ca. 300 Personen teilnehmen werden, vom Bündnis "Diplomatie JETZT statt Waffen und Sanktionen".

Auf dem "Hof" in Aachen wird eine Kundgebung zum Thema "Friedenslogik statt Kriegslogik - Verhandeln statt Waffenlieferungen" mit voraussichtlich 100 Teilnehmer*innen stattfinden. Diese Versammlung ist vom Antikriegsbündnis Aachen angezeigt worden.

Eine weitere Versammlung ist angezeigt worden. Die Kooperationen dazu finden aktuell noch statt. Hierzu wird erst nach Abschluss der Kooperationsgespräche Auskunft gegeben werden.

Die Angaben über die Versammlungen bilden den aktuellen Stand der abgeschlossenen Kooperationen ab. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Versammlungen in Teilen im Voraus oder spontan am Versammlungstag noch ändern. Alle Angaben sind daher unter Vorbehalt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell