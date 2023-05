Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Auseinandersetzung in der Joseph-von-Görres-Straße

Aachen (ots)

Am Nachmittag des 05.05.2023 kam es gegen 16:15 Uhr in der Joseph-von-Görres-Straße in Aachen, im Bereich des Kiosks ,ALMAS', zwischen der ARAL-Tankstelle und der Einmündung Peliserkerstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte einer der beiden Beteiligten sein Gegenüber, einen jungen zweifachen Familienvater, durch einen Stich. Das Opfer rettete sich in die naheliegende ARAL-Tankstelle und rief um Hilfe, während der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Hohenzollernplatz flüchtete.

Das Tatgeschehen wird von der Staatsanwaltschaft Aachen als versuchtes Tötungsdelikt gewertet.

Durch Videoaufzeichnungen konnte das Tatgeschehen auszugsweise festgehalten und Screenshots gesichert werden, die den mutmaßlichen Täter zeigen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30-40 Jahre alt - ca. 168-170 cm groß - kurze schwarze Haare - kräftige bzw. muskulöse Statur - Dreitagebart - dunkel gekleidet mit Baseballcap

Augenscheinlich nutzte der Tatverdächtige ein dunkles Klapprad, ggf. ein E-Bike.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Tatgeschehens, insbesondere der Identifizierung des Tatverdächtigen, beitragen könnten.

Zeugen können sich unter den Telefonnummern: 0241 - 9577/31401 (zu Geschäftszeiten bis 16.00 Uhr) 0241 - 9577/34210 oder 0241/95770 (nach 16.00 Uhr)

melden. (am/ksp)

