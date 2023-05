Polizei Aachen

POL-AC: Vermisste 15-Jährige - Polizei bittet um Hilfe bei der Suche

Aachen/Städteregion/Neuss/Dormagen (ots)

Seit Freitag (28.04.) wird eine 15-Jährige aus Neuss vermisst. Letztmalig war die Jugendliche in der Nacht (27.04.) zuvor gegen 23:00 Uhr zuhause in Neuss gesehen worden. Am Freitagmorgen meldete sich die Vermisste noch per Nachricht gegen 07:30 Uhr bei ihren Erziehungsberechtigten. Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr teilte die Vermisste telefonisch mit, dass sie sich in Aachen aufhalten würde. Bisher ist die Vermisste nicht aufgefunden worden oder zurückgekehrt.

Die 15-Jährige ist etwa 170 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und blaue Augen. Die blonden Haare trägt sie kurz bis unterhalb der Ohren. Weitere Erkennungsmerkmale sind zwei Tätowierungen am Mittelfinger, hier römische Ziffer 2, und am Handgelenk, hier ein Schriftzug. Zudem trägt die 15-jährige Neusserin eine Zahnspange. Vermutlich ist sie mit einem weißen Rollkragenpullover, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen der Marke Nike bekleidet.

Die Polizei veröffentlicht zum Zweck der Vermisstenfahndung ein Bild der Gesuchten, das solange die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen unter folgendem Link abgerufen werden kann:

https://polizei.nrw/fahndung/104578

Ermittlungen verliefen bislang ohne Erfolg, daher fragt das ermittelnde Kriminalkommissariat 21: Wer hat das Mädchen gesehen oder kann Hinweise auf den Aufenthaltsort geben? Derjenige wird gebeten sich unter der 02131 3000 zu melden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sie sich auch im Bereich Neuss oder Dormagen befinden.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell