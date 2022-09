POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Aachen/Dormagen/Köln (ots) - Die in der vorherigen Meldung gesuchte Jugendliche meldete sich heute Nachmittag selbständig beim Jugendamt in Dormagen und bat um Inobhutnahme. Die Polizei des Rhein-Kreises Neuss nimmt aus diesem Grund alle Fahndungsmaßnahmen zurück und bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie bei umliegenden Behörden für die Unterstützung bei der Suche. Rückfragen bitte an: Der Landrat ...

